Nachalnik razvedki season 1 watch online

Nachalnik razvedki season 1 poster
Начальник разведки 18+
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
В 1 сезоне сериала «Начальник разведки» в центре событий оказывается культовая личность – глава советской разведки Павел Фитин. Несмотря на юные годы и небольшой жизненный опыт, он быстро добился успеха. Всего за год герой построил головокружительную карьеру, превратившись из практиканта в начальника 5-го отдела НКВД. В конце 30-х годов Павел Михайлович заступил на должность руководителя внешней разведки. Этой службе он отдал около семи лет. С помощью его усилий ведомство стремительно развивалось. Именно благодаря Фитину спецслужбы смогли добыть для советского руководства данные о планах фашистов.

7.2
Rate 14 votes
7.4 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
25 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
26 April 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 April 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 April 2022
