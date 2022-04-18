В 1 сезоне сериала «Начальник разведки» в центре событий оказывается культовая личность – глава советской разведки Павел Фитин. Несмотря на юные годы и небольшой жизненный опыт, он быстро добился успеха. Всего за год герой построил головокружительную карьеру, превратившись из практиканта в начальника 5-го отдела НКВД. В конце 30-х годов Павел Михайлович заступил на должность руководителя внешней разведки. Этой службе он отдал около семи лет. С помощью его усилий ведомство стремительно развивалось. Именно благодаря Фитину спецслужбы смогли добыть для советского руководства данные о планах фашистов.