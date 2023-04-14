В 1 сезоне сериала «Последнее, что он сказал мне» бизнесмен Оуэн исчезает в самый разгар суда над ним по делу о растрате. От него остается лишь наспех написанное письмо, в котором он просит супругу Ханну присмотреть за его дочкой Бейли от первого брака. Девочка-подросток не принимает мачеху и часто бывает с ней груба. Оставшись без родного отца, она и вовсе впадает в депрессию. Ханна решает во что бы то ни стало найти мужа. Обнаружив в квартире сумку, наполненную наличными деньгами, она понимает, что Оуэн слишком многое от нее скрывал. Вместе с Бейли она отправляется в Техас – на родину мужчины, чтобы разузнать о его прошлом.