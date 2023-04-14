Menu
The Last Thing He Told Me 2023, season 1

The Last Thing He Told Me season 1 poster
The Last Thing He Told Me 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 15 minutes
"The Last Thing He Told Me" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последнее, что он сказал мне» бизнесмен Оуэн исчезает в самый разгар суда над ним по делу о растрате. От него остается лишь наспех написанное письмо, в котором он просит супругу Ханну присмотреть за его дочкой Бейли от первого брака. Девочка-подросток не принимает мачеху и часто бывает с ней груба. Оставшись без родного отца, она и вовсе впадает в депрессию. Ханна решает во что бы то ни стало найти мужа. Обнаружив в квартире сумку, наполненную наличными деньгами, она понимает, что Оуэн слишком многое от нее скрывал. Вместе с Бейли она отправляется в Техас – на родину мужчины, чтобы разузнать о его прошлом.

Series rating

6.4
6.6 IMDb

The Last Thing He Told Me List of episodes

Protect Her
Season 1 Episode 1
14 April 2023
The Day After
Season 1 Episode 2
14 April 2023
The Day After
Season 1 Episode 3
21 April 2023
Witness to Your Life
Season 1 Episode 4
28 April 2023
The Never Dry
Season 1 Episode 5
5 May 2023
When We Were Young
Season 1 Episode 6
12 May 2023
Sanctuary
Season 1 Episode 7
19 May 2023
