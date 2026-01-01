В 1 сезоне сериала «Оператор службы спасения 112» в центре событий оказывается женщина по имени Люба, которая работает в экстренной службе спасения. Ее должность предполагает обладание незаурядной выдержкой и силой воли, собранностью и стрессоустойчивостью. Она должна не поддаваться панике и уметь быстро находить выход из самых сложных ситуаций, поскольку в других случаях люди ей просто не звонят. В первый же рабочий день к Любе обратилась маленькая девочка, которая дрожащим голосом рассказала о том, что потерялась в лесу посреди зимы и, по всей видимости, заработала обморожение. Она не может найти дорогу домой и надеется только на Любу...