Operator sluzhby spaseniya 112 2023, season 1

Kinoafisha TV Shows Operator sluzhby spaseniya 112 Seasons Season 1
Оператор службы спасения 112 16+
Title Сезон 1
Number of episodes 10
Runtime 0 minute
"Operator sluzhby spaseniya 112" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Оператор службы спасения 112» в центре событий оказывается женщина по имени Люба, которая работает в экстренной службе спасения. Ее должность предполагает обладание незаурядной выдержкой и силой воли, собранностью и стрессоустойчивостью. Она должна не поддаваться панике и уметь быстро находить выход из самых сложных ситуаций, поскольку в других случаях люди ей просто не звонят. В первый же рабочий день к Любе обратилась маленькая девочка, которая дрожащим голосом рассказала о том, что потерялась в лесу посреди зимы и, по всей видимости, заработала обморожение. Она не может найти дорогу домой и надеется только на Любу...

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Operator sluzhby spaseniya 112 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
Серия 9
Season 1 Episode 9
TBA
Серия 10
Season 1 Episode 10
TBA
