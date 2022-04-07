В 1 сезоне сериала «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» в центре событий оказывается простой подросток по имени Арк. Он увлекается компьютерными играми и много времени проводит в виртуальной реальности. Здесь он выступает в образе рыцаря-скелета, который является практически непобедимым. Настоящий мир не представляет для юноши никакого интереса. Только при помощи игр ему удается ощутить весь спектр эмоций, поэтому все свободное время Арк проводит у экрана. Однажды он засыпает возле компьютера, а когда просыпается, то понимает, что виртуальный мир стал окружающей его реальностью.