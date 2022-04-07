Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Skeleton Knight in Another World 2022, season 1

Skeleton Knight in Another World season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Skeleton Knight in Another World Seasons Season 1
Gaikotsu Kishi-sama, Tadaima isekai e odekake-chû
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Skeleton Knight in Another World" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» в центре событий оказывается простой подросток по имени Арк. Он увлекается компьютерными играми и много времени проводит в виртуальной реальности. Здесь он выступает в образе рыцаря-скелета, который является практически непобедимым. Настоящий мир не представляет для юноши никакого интереса. Только при помощи игр ему удается ощутить весь спектр эмоций, поэтому все свободное время Арк проводит у экрана. Однажды он засыпает возле компьютера, а когда просыпается, то понимает, что виртуальный мир стал окружающей его реальностью.

Series rating

7.2
Rate 16 votes
7 IMDb

Skeleton Knight in Another World List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
28 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
26 May 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
2 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
16 June 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
23 June 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more