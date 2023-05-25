В 1 сезоне сериала «Кошка» на город обрушивается серий похищений. Жертвами всегда оказываются маленькие дети. Родители в шоке, но органы правопорядка считают, что те сбегают сами и вскоре вернутся. Волонтеров для поисков недостаточно. Тогда за расследование принимается женщина-детектив Оксана Кошкина по кличке Кошка. Она вернулась на службу совсем недавно. Кошка уверена, что исчезнувшие дети — часть преступного плана, в котором принимают участие несколько сторон. Чем дальше Оксана вовлекается в дело, тем больше понимает масштаб бедствия. Кроме того, ее охватывают воспоминания из собственного прошлого.