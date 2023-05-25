Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Koshka season 1 watch online

Koshka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Koshka Seasons Season 1
Koshka 18+
Title Сезон 1
Season premiere 25 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Koshka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кошка» на город обрушивается серий похищений. Жертвами всегда оказываются маленькие дети. Родители в шоке, но органы правопорядка считают, что те сбегают сами и вскоре вернутся. Волонтеров для поисков недостаточно. Тогда за расследование принимается женщина-детектив Оксана Кошкина по кличке Кошка. Она вернулась на службу совсем недавно. Кошка уверена, что исчезнувшие дети — часть преступного плана, в котором принимают участие несколько сторон. Чем дальше Оксана вовлекается в дело, тем больше понимает масштаб бедствия. Кроме того, ее охватывают воспоминания из собственного прошлого.

Series rating

5.9
Rate 15 votes
6.2 IMDb

"Koshka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 June 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
6 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more