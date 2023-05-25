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Кошка 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кошка
Киноафиша Сериалы Кошка Сезоны Сезон 1

Koshka 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кошка»

В 1 сезоне сериала «Кошка» на город обрушивается серий похищений. Жертвами всегда оказываются маленькие дети. Родители в шоке, но органы правопорядка считают, что те сбегают сами и вскоре вернутся. Волонтеров для поисков недостаточно. Тогда за расследование принимается женщина-детектив Оксана Кошкина по кличке Кошка. Она вернулась на службу совсем недавно. Кошка уверена, что исчезнувшие дети — часть преступного плана, в котором принимают участие несколько сторон. Чем дальше Оксана вовлекается в дело, тем больше понимает масштаб бедствия. Кроме того, ее охватывают воспоминания из собственного прошлого.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кошка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 июля 2023
График выхода всех сериалов
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