Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

SAS: Rogue Heroes 2022, season 1

SAS: Rogue Heroes season 1 poster
Kinoafisha TV Shows SAS: Rogue Heroes Seasons Season 1
SAS: Rogue Heroes
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"SAS: Rogue Heroes" season 1 description

В 1 сезоне сериала «САС: Неизвестные герои» в самом разгаре Вторая мировая война, постепенно засасывая в свою воронку все больше государств и разбивая все больше судеб. Командование британской армии разочаровывается в работе традиционных отрядов спецназа в таких экстренных условиях. Бойцы или попросту не достигают тыла врага, или не возвращаются. Тогда молодой и талантливый офицер Дэвид Стерлинг предлагает создать подразделение нового формата. Он лично возглавляет инновационную Особую воздушную службу под аббревиатурой SAS. Агенты проникают в тыл немецкой армии и устраивают организованные диверсии.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.2 IMDb

SAS: Rogue Heroes List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
30 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
30 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more