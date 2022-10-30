В 1 сезоне сериала «САС: Неизвестные герои» в самом разгаре Вторая мировая война, постепенно засасывая в свою воронку все больше государств и разбивая все больше судеб. Командование британской армии разочаровывается в работе традиционных отрядов спецназа в таких экстренных условиях. Бойцы или попросту не достигают тыла врага, или не возвращаются. Тогда молодой и талантливый офицер Дэвид Стерлинг предлагает создать подразделение нового формата. Он лично возглавляет инновационную Особую воздушную службу под аббревиатурой SAS. Агенты проникают в тыл немецкой армии и устраивают организованные диверсии.