В 1 сезоне сериала «Сеструха» провинциальная русская женщина Наташа впервые за 15 лет получает весточку от своего младшего брата Вадика. Тот давным-давно уехал в Москву на поиски лучшей жизни и прервал связь с семьей, однако теперь он отчаянно нуждается в помощи сестры. Вадик – хозяин собственного модного клуба в столице, вот только по неосторожности он оказывается за решеткой. Пока мужчина сидит за дачу взятки должностному лицу, кому-то необходимо присматривать за его бизнесом. Эта обязанность ложится на плечи Наташи – простой и бесхитростной надзирательницы из провинциальной тюрьмы.