Sestruha 2023, season 1

Sestruha season 1 poster
Sestruha 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 20 minutes
"Sestruha" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сеструха» провинциальная русская женщина Наташа впервые за 15 лет получает весточку от своего младшего брата Вадика. Тот давным-давно уехал в Москву на поиски лучшей жизни и прервал связь с семьей, однако теперь он отчаянно нуждается в помощи сестры. Вадик – хозяин собственного модного клуба в столице, вот только по неосторожности он оказывается за решеткой. Пока мужчина сидит за дачу взятки должностному лицу, кому-то необходимо присматривать за его бизнесом. Эта обязанность ложится на плечи Наташи – простой и бесхитростной надзирательницы из провинциальной тюрьмы.

Series rating

6.4
Rate 17 votes
6.5 IMDb

Sestruha List of episodes

Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 February 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 February 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 February 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 February 2023
