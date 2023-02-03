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Сеструха 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сеструха
Киноафиша Сериалы Сеструха Сезоны Сезон 1

Sestruha 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сеструха»

В 1 сезоне сериала «Сеструха» провинциальная русская женщина Наташа впервые за 15 лет получает весточку от своего младшего брата Вадика. Тот давным-давно уехал в Москву на поиски лучшей жизни и прервал связь с семьей, однако теперь он отчаянно нуждается в помощи сестры. Вадик – хозяин собственного модного клуба в столице, вот только по неосторожности он оказывается за решеткой. Пока мужчина сидит за дачу взятки должностному лицу, кому-то необходимо присматривать за его бизнесом. Эта обязанность ложится на плечи Наташи – простой и бесхитростной надзирательницы из провинциальной тюрьмы.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Сеструха График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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