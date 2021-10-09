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Shopogoliki (2021), season 1

Shopogoliki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shopogoliki Seasons Season 1
Шопоголики 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Shopogoliki" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «‎Шопоголики»‎ знаток моды Александр Рогов научит основам стиля. Четыре любительницы шопинга будут ходить по магазинам одежды в поисках нужных элементов для неповторимого образа. Ведущий задаст им направление, а их бюджет будет строго ограничен. После этого участницы пройдутся по подиуму и представят собранный ансамбль на суд профессионалов. Девушки абсолютно уверены, что умеют правильно одеваться, но это не всегда так. Жюри разберет ошибки каждой конкурсантки в подборе вещей, а также даст советы, чтобы избежать их. Самая грамотная из модниц получит приз и звание лучшего шопоголика страны.

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Shopogoliki List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Выпуск 01
Season 1 Episode 1
9 October 2021
Выпуск 02
Season 1 Episode 2
16 October 2021
Выпуск 03
Season 1 Episode 3
23 October 2021
Выпуск 04
Season 1 Episode 4
30 October 2021
Выпуск 05
Season 1 Episode 5
6 November 2021
Выпуск 06
Season 1 Episode 6
13 November 2021
Выпуск 07
Season 1 Episode 7
20 November 2021
Выпуск 08
Season 1 Episode 8
27 November 2021
Выпуск 09
Season 1 Episode 9
4 December 2021
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
11 December 2021
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
18 December 2021
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
25 December 2021
TV series release schedule
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