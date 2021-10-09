В 1-м сезоне шоу «‎Шопоголики»‎ знаток моды Александр Рогов научит основам стиля. Четыре любительницы шопинга будут ходить по магазинам одежды в поисках нужных элементов для неповторимого образа. Ведущий задаст им направление, а их бюджет будет строго ограничен. После этого участницы пройдутся по подиуму и представят собранный ансамбль на суд профессионалов. Девушки абсолютно уверены, что умеют правильно одеваться, но это не всегда так. Жюри разберет ошибки каждой конкурсантки в подборе вещей, а также даст советы, чтобы избежать их. Самая грамотная из модниц получит приз и звание лучшего шопоголика страны.