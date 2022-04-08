В 1 сезоне сериала «Две весны» Ирина и Алексей много лет были дружной семьей. Женщине грех было жаловаться на мужа, который всегда проявлял внимание к ней и заботу. Однако рождение ребенка, которое, казалось бы, должно было еще больше сплотить супругов, все изменило. Алексей стал уделять мало времени Ире, куда-то надолго пропадать и старательно ответить глаза при попытках героини заговорить с ним. Пока Ира терялась в догадках, произошла неожиданность, которая окончательно выбила ее из колеи. Новорожденный бесследно исчез. Многие люди попали под подозрение в совершении похищения. А Ира поняла, что не доверяет собственному мужу...