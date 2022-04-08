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Dve vesny 2022, season 1

Dve vesny season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dve vesny Seasons Season 1
Dve vesny 16+
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dve vesny" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Две весны» Ирина и Алексей много лет были дружной семьей. Женщине грех было жаловаться на мужа, который всегда проявлял внимание к ней и заботу. Однако рождение ребенка, которое, казалось бы, должно было еще больше сплотить супругов, все изменило. Алексей стал уделять мало времени Ире, куда-то надолго пропадать и старательно ответить глаза при попытках героини заговорить с ним. Пока Ира терялась в догадках, произошла неожиданность, которая окончательно выбила ее из колеи. Новорожденный бесследно исчез. Многие люди попали под подозрение в совершении похищения. А Ира поняла, что не доверяет собственному мужу...

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"Dve vesny" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 April 2022
TV series release schedule
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