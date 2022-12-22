В 1 сезоне сериала «13 клиническая» действие происходит в больнице, которую заполонили сверхъестественные существа. В центре событий оказывается молодой талантливый хирург Кирилл, который страдает от тяжелой болезни. Он не рассчитывает на то, что ему удастся вылечиться, и хочет сам спаси как можно больше жизней, пока у него есть такая возможность. Герой устраивается в необычную клинику. Ему приходится иметь дело с ведьмами, демонами и другой нечистью. Чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, Кирилл с энтузиазмом вовлекается во все странные события, происходящие в этом своеобразном медицинском учреждении.