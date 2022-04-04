Menu
Russian
Deti 2022, season 1

Никто не узнает 16+
Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Никто не узнает» Игорь вместе со своими приятелями ведет довольно праздный образ жизни. Каждый из них к сорока годам создал успешную карьеру, при этом в душе остался ребенком. Мужчины гоняют в футбол, посещают кинотеатры большой компанией и не отказывают себе во множестве других удовольствий. Все меняется, когда Игоря подводит сердце. После того как герой потерял сознание прямо посреди улицы, он осознал, чего хочет на самом деле. Ему нужно «подарить» супруге ребенка. При этом Игорь знает, что не способен иметь детей. Но успешному чиновнику по силам справиться с подобным недоразумением.

6.0
Rate 13 votes
6.5 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 April 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
11 April 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 April 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
13 April 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 April 2022
