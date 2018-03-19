В 1 сезоне сериала «Кладовая жизни» события разворачиваются в 90-е годы. Савчуки Степан и Мария вырастили двух сыновей — Сашу и Пашу. 20-летний Саша служит на заводе. Он безнадежно влюбляется в медсестру Оксану, но она выбирает не его, а Павла, за которого собирается замуж. Паша работает в милиции, и у него мало времени на личную жизнь. Саша рассказывает отцу, что хочет сменить работу. Отец не поощряет действия сына, но Саша все равно уходит и устраивается в другую контору. Вскоре выясняется, что ее руководство причастно к нескольким кражам. За расследование принимается Павел, у которого весьма натянутые отношения с младшим братом.