Kladovaya zhizni 2018, season 1

Kladovaya zhizni season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kladovaya zhizni Seasons Season 1
Кладовая жизни 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Kladovaya zhizni" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кладовая жизни» события разворачиваются в 90-е годы. Савчуки Степан и Мария вырастили двух сыновей — Сашу и Пашу. 20-летний Саша служит на заводе. Он безнадежно влюбляется в медсестру Оксану, но она выбирает не его, а Павла, за которого собирается замуж. Паша работает в милиции, и у него мало времени на личную жизнь. Саша рассказывает отцу, что хочет сменить работу. Отец не поощряет действия сына, но Саша все равно уходит и устраивается в другую контору. Вскоре выясняется, что ее руководство причастно к нескольким кражам. За расследование принимается Павел, у которого весьма натянутые отношения с младшим братом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Kladovaya zhizni" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 March 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 March 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 March 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 March 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 March 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 March 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 March 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 March 2018
TV series release schedule
