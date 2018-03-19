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Кладовая жизни 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кладовая жизни
Киноафиша Сериалы Кладовая жизни Сезоны Сезон 1

Кладовая жизни 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кладовая жизни»

В 1 сезоне сериала «Кладовая жизни» события разворачиваются в 90-е годы. Савчуки Степан и Мария вырастили двух сыновей — Сашу и Пашу. 20-летний Саша служит на заводе. Он безнадежно влюбляется в медсестру Оксану, но она выбирает не его, а Павла, за которого собирается замуж. Паша работает в милиции, и у него мало времени на личную жизнь. Саша рассказывает отцу, что хочет сменить работу. Отец не поощряет действия сына, но Саша все равно уходит и устраивается в другую контору. Вскоре выясняется, что ее руководство причастно к нескольким кражам. За расследование принимается Павел, у которого весьма натянутые отношения с младшим братом.

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Список серий 1-го сезона сериала «Кладовая жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2018
График выхода всех сериалов
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