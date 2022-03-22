В 1 сезоне сериала «Принципы удовольствия» зрители познакомятся с психоаналитическим «принципом удовольствия» и изучат все известные современной науке грани и границы наслаждения. Это документальная история, основанная на интервью, экспериментах и новейших научных открытиях. Герои сериала расскажут обо всех скрытых возможностях человеческого тела, связанных с оргазмом и другими видами удовольствия. В центре исследования окажется секс, вкусная еда, влюбленность, влияние социума и прочие способы приятного воздействия на нервную систему. История развеет распространенные в обществе сексистские мифы и заблуждения.