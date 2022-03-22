Menu
The Principles of Pleasure 2022, season 1

Season premiere 22 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 45 minutes
"The Principles of Pleasure" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Принципы удовольствия» зрители познакомятся с психоаналитическим «принципом удовольствия» и изучат все известные современной науке грани и границы наслаждения. Это документальная история, основанная на интервью, экспериментах и новейших научных открытиях. Герои сериала расскажут обо всех скрытых возможностях человеческого тела, связанных с оргазмом и другими видами удовольствия. В центре исследования окажется секс, вкусная еда, влюбленность, влияние социума и прочие способы приятного воздействия на нервную систему. История развеет распространенные в обществе сексистские мифы и заблуждения.

Series rating

6.0
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"The Principles of Pleasure" season 1 list of episodes.

Season 1
Our Bodies
Season 1 Episode 1
22 March 2022
Our Minds
Season 1 Episode 2
22 March 2022
Our Relationships
Season 1 Episode 3
22 March 2022
