В 1 сезоне сериала «Возняцки и Ли» зрители проведут 10 месяцев в компании одной из самых звездных пар мирового большого спорта. Каролин Возняцки и Дэвид Ли ждут появления на свет своего первого общего малыша и переосмысливают жизненные и карьерные приоритеты. Жена – уникально одаренная теннисистка, в прошлом первая ракетка мира. А муж – бывший баскетболист НБА. Однако теперь они стоят перед самым главным выбором в жизни каждого великого спортсмена: призвание или семья? Им предстоит вместе пройти этот непростой путь и понять, что же для каждого из них действительно самое важное в жизни.