Wozniacki & Lee 2022, season 1

Wozniacki & Lee season 1 poster
Wozniacki & Lee
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 24 minutes
"Wozniacki & Lee" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Возняцки и Ли» зрители проведут 10 месяцев в компании одной из самых звездных пар мирового большого спорта. Каролин Возняцки и Дэвид Ли ждут появления на свет своего первого общего малыша и переосмысливают жизненные и карьерные приоритеты. Жена – уникально одаренная теннисистка, в прошлом первая ракетка мира. А муж – бывший баскетболист НБА. Однако теперь они стоят перед самым главным выбором в жизни каждого великого спортсмена: призвание или семья? Им предстоит вместе пройти этот непростой путь и понять, что же для каждого из них действительно самое важное в жизни.

Series rating

5.1
Rate 13 votes
5.3 IMDb

Season 1
New Beginnings
Season 1 Episode 1
21 March 2022
Olympic Blues
Season 1 Episode 2
21 March 2022
Olivia
Season 1 Episode 3
21 March 2022
The Ugly Duckling
Season 1 Episode 4
21 March 2022
Homecoming
Season 1 Episode 5
21 March 2022
The Last Ball
Season 1 Episode 6
21 March 2022
