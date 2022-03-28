Menu
Thermae Romae Novae 2022, season 1

Thermae Romae Novae season 1 poster
Thermae Romae Novae 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 11
Runtime 5 hours 8 minutes
"Thermae Romae Novae" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Новые римские бани» лучший архитектор Древнего Рима Луций проектирует очередной грандиозный банный комплекс для своего императора. Но в самый разгар работ неведомая сила перебрасывает его во времени и пространстве. Прямиком из своей эры он попадает в современную Японию, полную неона, автомобилей, компьютеров и роботов. Пораженный достижениями потомков, Луций, как настоящий профессионал, спешит ознакомиться с новыми технологиями банного дела. Его восхищает необычный подход XXI века к мытью, и он решает внедрить его в своем родном городе, как только вернется назад.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

Thermae Romae Novae List of episodes

Season 1
All Baths Lead to Rome
Season 1 Episode 1
28 March 2022
The Thermae Architect Who Leapt Through Time
Season 1 Episode 2
28 March 2022
Lucius Builds an Outdoor Bath
Season 1 Episode 3
28 March 2022
Lucius Builds an Indoor Bath
Season 1 Episode 4
28 March 2022
Lucius Builds a Bath in Emperor Hadrian's Villa
Season 1 Episode 5
28 March 2022
Lucius Builds a Hot Stone Spa
Season 1 Episode 6
28 March 2022
Lucius appears on the Tokaido Road in the Edo Period
Season 1 Episode 7
28 March 2022
Lucius Learns Bathing Etiquette in Japan
Season 1 Episode 8
28 March 2022
Lucius Meets a Fellow Architect in Japan
Season 1 Episode 9
28 March 2022
Lucius Builds a Theme Bath
Season 1 Episode 10
28 March 2022
Lucius Builds a Spa Town
Season 1 Episode 11
28 March 2022
