В 1 сезоне сериала «Новые римские бани» лучший архитектор Древнего Рима Луций проектирует очередной грандиозный банный комплекс для своего императора. Но в самый разгар работ неведомая сила перебрасывает его во времени и пространстве. Прямиком из своей эры он попадает в современную Японию, полную неона, автомобилей, компьютеров и роботов. Пораженный достижениями потомков, Луций, как настоящий профессионал, спешит ознакомиться с новыми технологиями банного дела. Его восхищает необычный подход XXI века к мытью, и он решает внедрить его в своем родном городе, как только вернется назад.