800 Meters 2022, season 1

800 metros 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 36 minutes
"800 Meters" season 1 description

В 1 сезоне сериала «800 метров» реконструируются трагические события в Испании17 августа 2017 года. В этот день в Барселоне и ее пригородах произошло одновременно несколько терактов, в которых погибли 16 ни в чем не повинных граждан страны. На прогулочный бульвар Рамбла намеренно выехал автомобиль, сбив группу пешеходов, в то время как в Каталонии раздалось сразу несколько взрывов. Больше всего страну шокировал тот факт, что виновниками терактов стали не приезжие исламисты, а обычные на вид молодые люди, давно интегрированные в испанское общество и ведущие нормальную социальную жизнь.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"800 Meters" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Un grupo de amigos
Season 1 Episode 1
25 March 2022
Ha pasado algo en La Rambla
Season 1 Episode 2
25 March 2022
Dos horas después
Season 1 Episode 3
25 March 2022
