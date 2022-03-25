В 1 сезоне сериала «800 метров» реконструируются трагические события в Испании17 августа 2017 года. В этот день в Барселоне и ее пригородах произошло одновременно несколько терактов, в которых погибли 16 ни в чем не повинных граждан страны. На прогулочный бульвар Рамбла намеренно выехал автомобиль, сбив группу пешеходов, в то время как в Каталонии раздалось сразу несколько взрывов. Больше всего страну шокировал тот факт, что виновниками терактов стали не приезжие исламисты, а обычные на вид молодые люди, давно интегрированные в испанское общество и ведущие нормальную социальную жизнь.