Uysallar 2022, season 1

Uysallar 16+
Season premiere 30 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Uysallar" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Послушные» в полупустом спортивном баре в Стамбуле заливает горе алкоголем самый обычный 44-летний мужчина. Это вполне успешный архитектор и счастливый семьянин, и, на первый взгляд, ему совершенно не на что жаловаться. Однако герой неожиданно осознает, что он недоволен своей жизнью. Все эти годы он следовал правилам, исполнял законы, старался угодить родителям, жене, начальнику и друзьям и совершенно не думал о том, чего он хочет на самом деле. Тем временем в его душе поднимался бунт, который теперь выплеснулся наружу. Герой решает исполнить свою давнюю мечту и, несмотря ни на что, стать настоящим панком.

Series rating

6.9
Rate 12 votes
7.1 IMDb

"Uysallar" season 1 list of episodes.

Season 1
