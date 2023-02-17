В 1 сезоне сериала «Последний король Креста» Джон Ибрагим сумел превратиться из мигранта без гроша за душой в самого одиозного магната в Сиднее. Он управляет несколькими ночными заведениями и прожигает жизнь. В это время районом Кинг-Кросс продолжает управлять легендарный Эзра Шипман. Ему нет равных во всем, что связано с предпринимательством — будь то игры на бирже или надзор за нелегальными казино, бизнесом в сфере сексуальных услуг и стриптиз-клубами. На протяжении трех поколений Эзра слыл самой влиятельной фигурой в Австралии, но теперь стал слишком стар. Пришла пора задуматься, кому он сможет доверить свои дела.