Season premiere 17 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 50 minutes
В 1 сезоне сериала «Последний король Креста» Джон Ибрагим сумел превратиться из мигранта без гроша за душой в самого одиозного магната в Сиднее. Он управляет несколькими ночными заведениями и прожигает жизнь. В это время районом Кинг-Кросс продолжает управлять легендарный Эзра Шипман. Ему нет равных во всем, что связано с предпринимательством — будь то игры на бирже или надзор за нелегальными казино, бизнесом в сфере сексуальных услуг и стриптиз-клубами. На протяжении трех поколений Эзра слыл самой влиятельной фигурой в Австралии, но теперь стал слишком стар. Пришла пора задуматься, кому он сможет доверить свои дела.

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
17 February 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 February 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 February 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 March 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
10 March 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
17 March 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 March 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 March 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
7 April 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 April 2023
