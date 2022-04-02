В 1 сезоне сериала «Анна и тайны прошлого» молодая девушка Анна Штольман работает врачом-терапевтом в Москве. Она живет одна и все свободное время уделяет любимой работе. Девушку ценят коллеги и любят пациенты. Но однажды Анне приходится покинуть столицу и отправиться в небольшой российский город, где она провела ранние годы своей жизни. Там она заботится о своей пожилой бабушке, которая заболела и нуждается в постоянном уходе. В доме своего детства Аня погружается в воспоминания и сталкивается со множеством загадочных явлений. Кроме того, девушка обнаружила, что является обладательницей редкого дара.