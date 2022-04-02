Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Anna i tayny proshlogo 2022, season 1

Anna i tayny proshlogo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Anna i tayny proshlogo Seasons Season 1
Анна и тайны прошлого 12+
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Anna i tayny proshlogo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анна и тайны прошлого» молодая девушка Анна Штольман работает врачом-терапевтом в Москве. Она живет одна и все свободное время уделяет любимой работе. Девушку ценят коллеги и любят пациенты. Но однажды Анне приходится покинуть столицу и отправиться в небольшой российский город, где она провела ранние годы своей жизни. Там она заботится о своей пожилой бабушке, которая заболела и нуждается в постоянном уходе. В доме своего детства Аня погружается в воспоминания и сталкивается со множеством загадочных явлений. Кроме того, девушка обнаружила, что является обладательницей редкого дара.

Series rating

0.0
Rate 2 votes

"Anna i tayny proshlogo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 April 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 April 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more