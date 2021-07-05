В 1 сезоне сериала «Можешь мне верить» в центре событий оказывается привлекательная женщина по имени Вероника. Она счастлива в браке и уверена в своем супруге. Жизнь героини в один миг переворачивается, когда она узнает, что ее супруг давно изменяет ей с молодой любовницей. Кроме того, она ждет от него ребенка. Но на этом несчастья Вероники не заканчиваются. В результате несчастного случая она становится вдовой. Любовница мужа сбегает, оставив ей новорожденного сына ее покойного супруга. А спустя некоторое время Вероника узнает, что супруг задолжал крупную сумму денег, и теперь финансовые обязательства легли на ее плечи.