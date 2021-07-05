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Mozhesh mne verit 2021, season 1

Mozhesh mne verit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mozhesh mne verit Seasons Season 1
Можешь мне верить 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Mozhesh mne verit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Можешь мне верить» в центре событий оказывается привлекательная женщина по имени Вероника. Она счастлива в браке и уверена в своем супруге. Жизнь героини в один миг переворачивается, когда она узнает, что ее супруг давно изменяет ей с молодой любовницей. Кроме того, она ждет от него ребенка. Но на этом несчастья Вероники не заканчиваются. В результате несчастного случая она становится вдовой. Любовница мужа сбегает, оставив ей новорожденного сына ее покойного супруга. А спустя некоторое время Вероника узнает, что супруг задолжал крупную сумму денег, и теперь финансовые обязательства легли на ее плечи.

Series rating

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7.3 IMDb

"Mozhesh mne verit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 July 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 July 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 July 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 July 2021
TV series release schedule
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