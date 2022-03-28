В 1 сезоне сериала «Анонимный детектив» бывший петербургский следователь Олег Рубцов, не справившись с алкогольной зависимостью, получает «ссылку» в самый спокойный и отдаленный район города. Там он должен коротать время, добиваясь прощения руководства. Однако опытному специалисту быстро удается проявить себя даже в таких непростых условиях. На новом посту он задерживает опасного преступника, которого долгое время не мог поймать весь город. Тогда о проштрафившемся полицейском вновь вспоминает высшее руководство и обещает вернуть Рубцова в главк. Но сначала он должен воспитать стажера – родного сына генерала Ильина.