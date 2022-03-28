Menu
Anonimnyy detektiv season 1 watch online

Anonimnyy detektiv season 1 poster
Анонимный детектив 16+
Title Сезон 1
Season premiere 28 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 24 minutes
"Anonimnyy detektiv" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Анонимный детектив» бывший петербургский следователь Олег Рубцов, не справившись с алкогольной зависимостью, получает «ссылку» в самый спокойный и отдаленный район города. Там он должен коротать время, добиваясь прощения руководства. Однако опытному специалисту быстро удается проявить себя даже в таких непростых условиях. На новом посту он задерживает опасного преступника, которого долгое время не мог поймать весь город. Тогда о проштрафившемся полицейском вновь вспоминает высшее руководство и обещает вернуть Рубцова в главк. Но сначала он должен воспитать стажера – родного сына генерала Ильина.

"Anonimnyy detektiv" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 March 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 March 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 March 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 March 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 March 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
31 March 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
31 March 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
31 March 2022
