Svadebnoe plate 2016, season 1

Свадебное платье 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 40 minutes
"Svadebnoe plate" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Свадебное платье» Женя из кожи вон лезла, чтобы стать самой красивой невестой для своего возлюбленного Константина. Она не экономила на подвенечном наряде. Выяснив, что Костя изменил ей, девушка порвала с ним, не задумываясь, прямо накануне свадьбы. Незадачливый жених так и не узнал, что Женя беременна. Спустя некоторое время героиня встретилась с мужчиной преклонного возраста. Иван принял активное участие в судьбе Евгении и ее дочери Лизы и оказал существенное влияние на ее жизнь. После того как благодетеля не стало, Женя выяснила, что у него есть сын. Но они не общались много лет.

"Svadebnoe plate" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2016
