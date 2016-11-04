В 1 сезоне сериала «Свадебное платье» Женя из кожи вон лезла, чтобы стать самой красивой невестой для своего возлюбленного Константина. Она не экономила на подвенечном наряде. Выяснив, что Костя изменил ей, девушка порвала с ним, не задумываясь, прямо накануне свадьбы. Незадачливый жених так и не узнал, что Женя беременна. Спустя некоторое время героиня встретилась с мужчиной преклонного возраста. Иван принял активное участие в судьбе Евгении и ее дочери Лизы и оказал существенное влияние на ее жизнь. После того как благодетеля не стало, Женя выяснила, что у него есть сын. Но они не общались много лет.