В 1 сезоне сериала «Хирургия. Территория любви» Алина и Сергей Лукашовы работают в хирургическом отделении. Их жизнь давно отлажена. Супруги занимаются воспитанием ребенка и ведут совместный быт. Все меняется после появления в клинике человека, с которым у Алины в прошлом был роман. Егор Львович становится заведующим отделением хирургии. На это место его устроила его супруга-главврач. Вновь столкнувшись с мужчиной, которого любила двенадцать лет назад, Алина встает перед тяжелым выбором. Женщина может пойти на поводу у эмоций либо заглушить их в себе, сохранив многолетний брак.