Хирургия. Территория любви 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Хирургия. Территория любви» Алина и Сергей Лукашовы работают в хирургическом отделении. Их жизнь давно отлажена. Супруги занимаются воспитанием ребенка и ведут совместный быт. Все меняется после появления в клинике человека, с которым у Алины в прошлом был роман. Егор Львович становится заведующим отделением хирургии. На это место его устроила его супруга-главврач. Вновь столкнувшись с мужчиной, которого любила двенадцать лет назад, Алина встает перед тяжелым выбором. Женщина может пойти на поводу у эмоций либо заглушить их в себе, сохранив многолетний брак.

5.4
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 October 2016
