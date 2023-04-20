В 1 сезоне сериала «Миссис Дэвис» зрители знакомятся с фантастической реальностью недалекого будущего нашей планеты. Через какие-нибудь несколько десятков лет после нашего времени мир изменился до неузнаваемости. Однако, несмотря на удивительные новейшие технологии, навсегда вошедшие в жизнь людей, проблема противостояния науки и религии никуда не исчезла. Практически все основные решения теперь принимают не политики и не сами люди, а роботы, достигшие «просветления». Они стали настолько совершенными, что могут обеспечить наше будущее лучше мировых лидеров и корпораций. Но такой ход истории нравится далеко не всем.