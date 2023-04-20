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Mrs. Davis 2023, season 1

Mrs. Davis season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mrs. Davis Seasons Season 1
Mrs. Davis
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 20 minutes
"Mrs. Davis" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Миссис Дэвис» зрители знакомятся с фантастической реальностью недалекого будущего нашей планеты. Через какие-нибудь несколько десятков лет после нашего времени мир изменился до неузнаваемости. Однако, несмотря на удивительные новейшие технологии, навсегда вошедшие в жизнь людей, проблема противостояния науки и религии никуда не исчезла. Практически все основные решения теперь принимают не политики и не сами люди, а роботы, достигшие «просветления». Они стали настолько совершенными, что могут обеспечить наше будущее лучше мировых лидеров и корпораций. Но такой ход истории нравится далеко не всем.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"Mrs. Davis" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Mother of Mercy: The Call of the Horse
Season 1 Episode 1
20 April 2023
Zwei Sie Piel mit Seitung Sie Wirtschaftung
Season 1 Episode 2
20 April 2023
A Baby With Wings, a Sad Boy With Wings and a Great Helmet
Season 1 Episode 3
20 April 2023
Beautiful Things That Come with Madness
Season 1 Episode 4
20 April 2023
A Great Place to Drink to Gain Control of Your Drink
Season 1 Episode 5
27 April 2023
Allison Treasures: A Southern California Story
Season 1 Episode 6
4 May 2023
Great Gatsby 2001: A Space Odyssey
Season 1 Episode 7
11 May 2023
The Final Intercut: So I'm Your Horse
Season 1 Episode 8
18 May 2023
TV series release schedule
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