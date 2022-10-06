Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

A Friend of the Family 2022, season 1

A Friend of the Family season 1 poster
Kinoafisha TV Shows A Friend of the Family Seasons Season 1
A Friend of the Family
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"A Friend of the Family" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Друг семьи» в небольшом городке пропадает ребенок – двенадцатилетняя девочка Джен Броберг. Она оказывается в плену у соседа и близкого друга своей семьи Роберта Берхтольда, который умудряется настроить Джен против ее родителей, после чего возвращает ее в семью, ничем себя не выдав. Броберги продолжают общаться с Берхтольдом и доверять ему все свои тайны и переживания, а он мастерски использует это, чтобы оплести всю семью паутиной лжи. Через два года история повторяется, и девочка вновь пропадает, попав в лапы обаятельного и милого маньяка, страдающего психическими отклонениями.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

"A Friend of the Family" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Horseback Riding in American Falls
Season 1 Episode 1
6 October 2022
The Mission
Season 1 Episode 2
6 October 2022
The Gift of Tongues
Season 1 Episode 3
6 October 2022
Articles of Faith
Season 1 Episode 4
6 October 2022
The Bitter Cup
Season 1 Episode 5
13 October 2022
Son of Perdition
Season 1 Episode 6
20 October 2022
The Great Deceiver
Season 1 Episode 7
27 October 2022
Outer Darkness
Season 1 Episode 8
3 November 2022
Revelation
Season 1 Episode 9
10 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more