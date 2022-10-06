В 1 сезоне сериала «Друг семьи» в небольшом городке пропадает ребенок – двенадцатилетняя девочка Джен Броберг. Она оказывается в плену у соседа и близкого друга своей семьи Роберта Берхтольда, который умудряется настроить Джен против ее родителей, после чего возвращает ее в семью, ничем себя не выдав. Броберги продолжают общаться с Берхтольдом и доверять ему все свои тайны и переживания, а он мастерски использует это, чтобы оплести всю семью паутиной лжи. Через два года история повторяется, и девочка вновь пропадает, попав в лапы обаятельного и милого маньяка, страдающего психическими отклонениями.