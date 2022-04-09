Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shikimori's Not Just a Cutie 2022, season 1

Shikimori's Not Just a Cutie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shikimori's Not Just a Cutie Seasons Season 1
Shikimori's Not Just a Cutie
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
"Shikimori's Not Just a Cutie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Моя девушка не только милая» молодой человек по имени Идзуми учится в японской старшей школе. У него лучшие в классе оценки, зато совсем нет друзей. Это скромный и неуверенный в себе юноша, которому не везет буквально во всем, за что он берется. Однако все меняется после знакомства с новой одноклассницей – яркой, шумной и красивой девушкой Сикимори. Она не только невероятная милашка, но и настоящая спортсменка, готовая вступиться за своих друзей и близких. Между молодыми людьми завязывается роман, и Сикимори постоянно защищает своего парня от любых жизненных неприятностей.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.7 IMDb

Shikimori's Not Just a Cutie List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 May 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 May 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 May 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 June 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 June 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 June 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
2 July 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
9 July 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more