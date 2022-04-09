В 1 сезоне сериала «Моя девушка не только милая» молодой человек по имени Идзуми учится в японской старшей школе. У него лучшие в классе оценки, зато совсем нет друзей. Это скромный и неуверенный в себе юноша, которому не везет буквально во всем, за что он берется. Однако все меняется после знакомства с новой одноклассницей – яркой, шумной и красивой девушкой Сикимори. Она не только невероятная милашка, но и настоящая спортсменка, готовая вступиться за своих друзей и близких. Между молодыми людьми завязывается роман, и Сикимори постоянно защищает своего парня от любых жизненных неприятностей.