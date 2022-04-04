В 1 сезоне сериала «Долгий медленный выдох» опытная и обожающая свою работу женщина-тренер Джей Си Абернати устраивается в спортивный клуб городского колледжа. Она берет на себя заботу о недавно созданной, но подающей большие надежды девичьей баскетбольной команде. Цель Джей Си – вывести девушек на городское соревнование и помочь им достичь победы. Дело движется, несмотря на семейные и психологические проблемы как студенток, так и самой женщины. Но однажды все планы рушатся, когда вокруг Джей Си разгорается громкий и неприятный сексуальный скандал. Ей приходится сражаться, не отступая от своего пути.