Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Long Slow Exhale 2022, season 1

Long Slow Exhale season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Long Slow Exhale Seasons Season 1
Long Slow Exhale
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 0 minute
"Long Slow Exhale" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Долгий медленный выдох» опытная и обожающая свою работу женщина-тренер Джей Си Абернати устраивается в спортивный клуб городского колледжа. Она берет на себя заботу о недавно созданной, но подающей большие надежды девичьей баскетбольной команде. Цель Джей Си – вывести девушек на городское соревнование и помочь им достичь победы. Дело движется, несмотря на семейные и психологические проблемы как студенток, так и самой женщины. Но однажды все планы рушатся, когда вокруг Джей Си разгорается громкий и неприятный сексуальный скандал. Ей приходится сражаться, не отступая от своего пути.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.5 IMDb

Long Slow Exhale List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
4 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
4 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 April 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
18 April 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
18 April 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 April 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 April 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 April 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more