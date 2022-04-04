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Долгий медленный выдох 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Долгий медленный выдох
Киноафиша Сериалы Долгий медленный выдох Сезоны Сезон 1

Long Slow Exhale
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Долгий медленный выдох»

В 1 сезоне сериала «Долгий медленный выдох» опытная и обожающая свою работу женщина-тренер Джей Си Абернати устраивается в спортивный клуб городского колледжа. Она берет на себя заботу о недавно созданной, но подающей большие надежды девичьей баскетбольной команде. Цель Джей Си – вывести девушек на городское соревнование и помочь им достичь победы. Дело движется, несмотря на семейные и психологические проблемы как студенток, так и самой женщины. Но однажды все планы рушатся, когда вокруг Джей Си разгорается громкий и неприятный сексуальный скандал. Ей приходится сражаться, не отступая от своего пути.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Долгий медленный выдох График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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