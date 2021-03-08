В 1 сезоне сериала «Аквамарин» столичная девушка по имени Марина живет в радости и достатке на деньги своего богатого отца. Тот владеет золотым прииском вдали от Москвы, который уже много лет кормит всю семью. Героиня выглядит абсолютно счастливой: она красива, молода, обеспечена, получила хорошее образование и собирается замуж за своего избранника Антона. Но в глубине души девушка чувствует, что в ее жизни не хватает искренних чувств и настоящей родственной близости. Однажды в шахте происходит обвал. После трагедии Марине приходится взять на себя управление семейным делом. На прииске она знакомится с простым трудягой Егором.