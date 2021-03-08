Menu
Akvamarin 2021, season 1

Akvamarin season 1 poster
Season premiere 8 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
В 1 сезоне сериала «Аквамарин» столичная девушка по имени Марина живет в радости и достатке на деньги своего богатого отца. Тот владеет золотым прииском вдали от Москвы, который уже много лет кормит всю семью. Героиня выглядит абсолютно счастливой: она красива, молода, обеспечена, получила хорошее образование и собирается замуж за своего избранника Антона. Но в глубине души девушка чувствует, что в ее жизни не хватает искренних чувств и настоящей родственной близости. Однажды в шахте происходит обвал. После трагедии Марине приходится взять на себя управление семейным делом. На прииске она знакомится с простым трудягой Егором.

6.4
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Season 1
