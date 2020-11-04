Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Otpusk v sosnovom lesu 2020, season 1

Otpusk v sosnovom lesu season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Otpusk v sosnovom lesu Seasons Season 1
Отпуск в сосновом лесу 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 8 minutes
"Otpusk v sosnovom lesu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отпуск в сосновом лесу» в одной группе на филологическом факультете престижного вуза учатся две лучшие подруги – Ольга и Алла. По иронии судьбы, обе девушки влюбляются в одного и того же преподавателя. Валерий выбирает Олю, и пара выглядит счастливой. Но неожиданно девушка без объяснения причин расстается со своим избранником. Валере приходится смириться, и вскоре он женится на Алле. Проходят годы, Оля тоже выходит замуж и рожает сына, девушки больше не общаются и идут своими дорогами. Но их жизни переворачивает отпуск в загородном коттедже, где волею случая оказываются обе семьи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Otpusk v sosnovom lesu" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 November 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 November 2020
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 November 2020
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 November 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more