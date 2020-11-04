В 1 сезоне сериала «Отпуск в сосновом лесу» в одной группе на филологическом факультете престижного вуза учатся две лучшие подруги – Ольга и Алла. По иронии судьбы, обе девушки влюбляются в одного и того же преподавателя. Валерий выбирает Олю, и пара выглядит счастливой. Но неожиданно девушка без объяснения причин расстается со своим избранником. Валере приходится смириться, и вскоре он женится на Алле. Проходят годы, Оля тоже выходит замуж и рожает сына, девушки больше не общаются и идут своими дорогами. Но их жизни переворачивает отпуск в загородном коттедже, где волею случая оказываются обе семьи.