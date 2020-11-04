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Отпуск в сосновом лесу 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отпуск в сосновом лесу
Киноафиша Сериалы Отпуск в сосновом лесу Сезоны Сезон 1

Отпуск в сосновом лесу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отпуск в сосновом лесу»

В 1 сезоне сериала «Отпуск в сосновом лесу» в одной группе на филологическом факультете престижного вуза учатся две лучшие подруги – Ольга и Алла. По иронии судьбы, обе девушки влюбляются в одного и того же преподавателя. Валерий выбирает Олю, и пара выглядит счастливой. Но неожиданно девушка без объяснения причин расстается со своим избранником. Валере приходится смириться, и вскоре он женится на Алле. Проходят годы, Оля тоже выходит замуж и рожает сына, девушки больше не общаются и идут своими дорогами. Но их жизни переворачивает отпуск в загородном коттедже, где волею случая оказываются обе семьи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Отпуск в сосновом лесу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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