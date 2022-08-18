В 1 сезоне сериала «Tekken: Узы крови» в центре событий оказывается молодой человек по имени Дзин Казам. Он готов на все, чтобы принять участие в турнире «Король Железного Кулака» и вступить в схватку с древним чудовищем Огром. Когда Дзину было 15 лет, ацтекский бог вырвался на свободу и совершил нападение на дом семьи Мисиму. Для того, чтобы победить монстра, отважный герой должен отыскать своего дедушку и обучиться некоторым тонкостям боевого искусства. Только Хэйхати Мисиму сможет подготовить внука к опасному состязанию.