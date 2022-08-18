Menu
Tekken: Bloodline 2022, season 1

Tekken: Bloodline 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 36 minutes
"Tekken: Bloodline" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Tekken: Узы крови» в центре событий оказывается молодой человек по имени Дзин Казам. Он готов на все, чтобы принять участие в турнире «Король Железного Кулака» и вступить в схватку с древним чудовищем Огром. Когда Дзину было 15 лет, ацтекский бог вырвался на свободу и совершил нападение на дом семьи Мисиму. Для того, чтобы победить монстра, отважный герой должен отыскать своего дедушку и обучиться некоторым тонкостям боевого искусства. Только Хэйхати Мисиму сможет подготовить внука к опасному состязанию.

Series rating

6.4
6.5 IMDb

Tekken: Bloodline List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
18 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
18 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 August 2022
