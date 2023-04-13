В 1 сезоне сериала «Умопомрачение» в центре событий оказывается влиятельный политик Стивен Флеминг, семью которого можно назвать безупречной. У него привлекательная супруга средних лет и взрослые дети, уже нашедшие свой путь в жизни. Стивен без труда добивается успеха, но постоянно ощущает, что ему чего-то не хватает. Когда сын Уильям знакомит героя со своей невестой - загадочной девушкой по имени Анна Бартон - Стивен понимает, что ему не хватало именно ее. Мужчиной овладевает желание, и Анна отвечает ему взаимностью. Долгое время молодая женщина пытается скрыть от жениха связь с его отцом.