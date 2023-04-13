Menu
Damage 2023, season 1

Obsession 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 12 minutes
"Damage" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Умопомрачение» в центре событий оказывается влиятельный политик Стивен Флеминг, семью которого можно назвать безупречной. У него привлекательная супруга средних лет и взрослые дети, уже нашедшие свой путь в жизни. Стивен без труда добивается успеха, но постоянно ощущает, что ему чего-то не хватает. Когда сын Уильям знакомит героя со своей невестой - загадочной девушкой по имени Анна Бартон - Стивен понимает, что ему не хватало именно ее. Мужчиной овладевает желание, и Анна отвечает ему взаимностью. Долгое время молодая женщина пытается скрыть от жениха связь с его отцом.

Series rating

5.0
Rate 13 votes
5.2 IMDb

"Damage" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
13 April 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
13 April 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 April 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 April 2023
