В 1 сезоне сериала «Порт» боевые товарищи Михаил Самойлов и Игорь Макаров вместе служат в Сирии. Во время очередной опасной операции по уничтожению террористической группировки Игорь погибает. Миша чувствует себя виноватым, что не смог уберечь близкого друга от пули. Он возвращается в город Янтарск, где всячески поддерживает его семью и вдову Ольгу. Однако странные криминальные события, разворачивающиеся на побережье родного городка, заставляют его усомниться в смерти Игоря, а заодно и в собственном рассудке. Кровавый след из грабежей и убийств приводит Самойлова к местному морскому порту.