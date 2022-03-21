Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Port season 1 watch online

Port season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Port Seasons Season 1
Порт 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 24 minutes
"Port " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Порт» боевые товарищи Михаил Самойлов и Игорь Макаров вместе служат в Сирии. Во время очередной опасной операции по уничтожению террористической группировки Игорь погибает. Миша чувствует себя виноватым, что не смог уберечь близкого друга от пули. Он возвращается в город Янтарск, где всячески поддерживает его семью и вдову Ольгу. Однако странные криминальные события, разворачивающиеся на побережье родного городка, заставляют его усомниться в смерти Игоря, а заодно и в собственном рассудке. Кровавый след из грабежей и убийств приводит Самойлова к местному морскому порту.

Series rating

8.0
Rate 16 votes
8.2 IMDb

"Port " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 March 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 March 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 March 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
23 March 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
23 March 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
23 March 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
24 March 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
24 March 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more