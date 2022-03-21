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Порт 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Порт
Киноафиша Сериалы Порт Сезоны Сезон 1

Порт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Порт»

В 1 сезоне сериала «Порт» боевые товарищи Михаил Самойлов и Игорь Макаров вместе служат в Сирии. Во время очередной опасной операции по уничтожению террористической группировки Игорь погибает. Миша чувствует себя виноватым, что не смог уберечь близкого друга от пули. Он возвращается в город Янтарск, где всячески поддерживает его семью и вдову Ольгу. Однако странные криминальные события, разворачивающиеся на побережье родного городка, заставляют его усомниться в смерти Игоря, а заодно и в собственном рассудке. Кровавый след из грабежей и убийств приводит Самойлова к местному морскому порту.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий сериала Порт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
23 марта 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 марта 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 марта 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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