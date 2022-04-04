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The Invisible Pilot 2022, season 1

The Invisible Pilot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Invisible Pilot Seasons Season 1
The Invisible Pilot
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 45 minutes
"The Invisible Pilot" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Невидимый пилот» в центре событий оказывается обаятельный летчик. Его жизнь удалась как в профессиональном плане, так и в личном. Главный герой является заботливым отцом и любящим супругом. В конце 70-х годов он внезапно совершил самоубийство, спрыгнув с моста в воду. Представители общины из небольшого городка Арканзаса тщетно искали его тело, в то время как близкие и друзья терзались вопросом о причине отчаянного поступка. Спустя годы всплыла загадочная история, связанная с гипнозом, тайной личностью, опасными миссиями и двойной жизнью покойного.

Series rating

6.1
Rate 12 votes
6.3 IMDb

"The Invisible Pilot" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 April 2022
TV series release schedule
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