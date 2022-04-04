В 1 сезоне сериала «Невидимый пилот» в центре событий оказывается обаятельный летчик. Его жизнь удалась как в профессиональном плане, так и в личном. Главный герой является заботливым отцом и любящим супругом. В конце 70-х годов он внезапно совершил самоубийство, спрыгнув с моста в воду. Представители общины из небольшого городка Арканзаса тщетно искали его тело, в то время как близкие и друзья терзались вопросом о причине отчаянного поступка. Спустя годы всплыла загадочная история, связанная с гипнозом, тайной личностью, опасными миссиями и двойной жизнью покойного.