В 1 сезоне сериала «Мэйфейрские ведьмы» в Новом Орлеане живет молодая и красивая девушка, она работает нейрохирургом и не мыслит своей судьбы без помощи людям. Однажды она открывает в себе сверхъестественные способности и узнает, что все женщины ее рода были сильными ведьмами. Семья Мэйфейр жила в Новом Орлеане с самого его основания и постоянно встречалась в этом мистическом месте с другими сверхъестественными созданиями. Но вскоре выясняется и еще один факт их биографии: все ведьмы рода связаны зловещей кровной клятвой с жутким демоном по имени Лэшер, а тайное общество «Таламаска» следит за выполнением договора.