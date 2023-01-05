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Anne Rice's Mayfair Witches season 1 watch online

Anne Rice's Mayfair Witches season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Anne Rice's Mayfair Witches Seasons Season 1
Mayfair Witches
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Anne Rice's Mayfair Witches" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мэйфейрские ведьмы» в Новом Орлеане живет молодая и красивая девушка, она работает нейрохирургом и не мыслит своей судьбы без помощи людям. Однажды она открывает в себе сверхъестественные способности и узнает, что все женщины ее рода были сильными ведьмами. Семья Мэйфейр жила в Новом Орлеане с самого его основания и постоянно встречалась в этом мистическом месте с другими сверхъестественными созданиями. Но вскоре выясняется и еще один факт их биографии: все ведьмы рода связаны зловещей кровной клятвой с жутким демоном по имени Лэшер, а тайное общество «Таламаска» следит за выполнением договора.

Series rating

6.1
Rate 14 votes
6.2 IMDb

"Anne Rice's Mayfair Witches" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
The Witching Hour
Season 1 Episode 1
5 January 2023
The Dark Place
Season 1 Episode 2
12 January 2023
Second Line
Season 1 Episode 3
19 January 2023
Curiouser and Curiouser
Season 1 Episode 4
26 January 2023
The Thrall
Season 1 Episode 5
2 February 2023
Transference
Season 1 Episode 6
9 February 2023
Tessa
Season 1 Episode 7
16 February 2023
What Rough Beast
Season 1 Episode 8
23 February 2023
TV series release schedule
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