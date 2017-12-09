Menu
Altar Tristana season 1 watch online

Altar Tristana season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Altar Tristana Seasons Season 1
Алтарь Тристана 12+
Title Сезон 1
Season premiere 9 December 2017
Production year 2017
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 34 minutes
"Altar Tristana" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алтарь Тристана» в центре событий оказывается художница Саша Корзухина. В ее таланте сложно усомниться, однако сама Саша в последнее время относится к своим работам с большой долей критики. Нередко девушку посещают мысли о том, что она занята не своим делом. Тяжелые мысли отражаются и на ее личной жизни: Саша ощущает одиночество и тоску. Чтобы отвлечься, она соглашается оказывать содействие следователям, которые занимаются преступлениями, связанными с художественными произведениями. Так Саша становится консультантом в Следственном комитете. С тех пор ее жизнь стремительно меняется.

Series rating

5.2
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Altar Tristana" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 December 2017
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 December 2017
