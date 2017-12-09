В 1 сезоне сериала «Алтарь Тристана» в центре событий оказывается художница Саша Корзухина. В ее таланте сложно усомниться, однако сама Саша в последнее время относится к своим работам с большой долей критики. Нередко девушку посещают мысли о том, что она занята не своим делом. Тяжелые мысли отражаются и на ее личной жизни: Саша ощущает одиночество и тоску. Чтобы отвлечься, она соглашается оказывать содействие следователям, которые занимаются преступлениями, связанными с художественными произведениями. Так Саша становится консультантом в Следственном комитете. С тех пор ее жизнь стремительно меняется.