В 1 сезоне сериала «Аномалия» действие происходит в Швейцарии. Валери Росье рассталась со своим супругом и уехала вместе с сыном из Женевы в деревню, где родилась и выросла. Она поступает на службу к загадочному профессору Вассерману, который раньше был ее преподавателем в вузе. Валери является одним из самых успешных нейрохирургов в стране, поэтому в первый же день ей приходится экстренно оперировать пациента с повреждениями мозга. Операция проходит благополучно. Однако спустя некоторое время женщина и ее сын оказываются вовлечены в таинственные события и явления, которые проливают свет на прошлое их семьи.