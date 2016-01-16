Menu
Season premiere 16 January 2016
Production year 2016
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Аномалия» действие происходит в Швейцарии. Валери Росье рассталась со своим супругом и уехала вместе с сыном из Женевы в деревню, где родилась и выросла. Она поступает на службу к загадочному профессору Вассерману, который раньше был ее преподавателем в вузе. Валери является одним из самых успешных нейрохирургов в стране, поэтому в первый же день ей приходится экстренно оперировать пациента с повреждениями мозга. Операция проходит благополучно. Однако спустя некоторое время женщина и ее сын оказываются вовлечены в таинственные события и явления, которые проливают свет на прошлое их семьи.

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb

Episode 1
16 January 2016
Episode 2
23 January 2016
Episode 3
30 January 2016
Episode 4
6 February 2016
Episode 5
13 February 2016
Episode 6
20 February 2016
Episode 7
27 February 2016
Episode 8
5 March 2016
