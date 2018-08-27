В 1 сезоне сериала «Затмение» Света и Серега учатся в одной школе. Классический сюжет – троечник безнадежно влюблен в отличницу, которая воротит от него нос. Через 20 лет Мамаева уже не окликнут пренебрежительным «Серый». Теперь он управляет крупным агрохолдингом и не испытывает дефицита женского внимания. Света живет скромно, зато счастливо. У нее есть заботливый супруг и прекрасные дети. Герои сталкиваются случайно, и Сергей понимает, что его чувства никуда не делись. Но, как и в школьные годы, Света не может ответить ему взаимностью. В этот раз Сергей не собирается отступать: его желание заполучить женщину становится маниакальным.