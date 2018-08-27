Menu
Zatmenie 2018, season 1

Zatmenie season 1 poster
Затмение 16+
Title Сезон 1
Season premiere 27 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Zatmenie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Затмение» Света и Серега учатся в одной школе. Классический сюжет – троечник безнадежно влюблен в отличницу, которая воротит от него нос. Через 20 лет Мамаева уже не окликнут пренебрежительным «Серый». Теперь он управляет крупным агрохолдингом и не испытывает дефицита женского внимания. Света живет скромно, зато счастливо. У нее есть заботливый супруг и прекрасные дети. Герои сталкиваются случайно, и Сергей понимает, что его чувства никуда не делись. Но, как и в школьные годы, Света не может ответить ему взаимностью. В этот раз Сергей не собирается отступать: его желание заполучить женщину становится маниакальным.

Series rating

6.1
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"Zatmenie" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 August 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 August 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 August 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 August 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 August 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 August 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 August 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 August 2018
