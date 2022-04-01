В 1 сезоне сериала «Информатор» действие происходит в 1985 году, во времена «железного занавеса». Джери становится студентом престижного колледжа. Он представляет себе беззаботную жизнь, новые знакомства и шумные вечеринки. Однако все разворачивается по иному сценарию. Парень становится членом радикальной группировки, возглавляемой харизматичным Савой. Но у Джери есть тайна. Он - осведомитель тоталитарного государства. Чтобы помочь брату, парень вынужден следить за своими новыми друзьями. Жизнь Гери меняется навсегда. Каждый день ему приходится решать, на чьей стороне быть. Вскоре Сава понимает, что в их ряды проник шпион.