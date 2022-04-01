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Информатор 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Информатор
Киноафиша Сериалы Информатор Сезоны Сезон 1

A besúgó
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Информатор»

В 1 сезоне сериала «Информатор» действие происходит в 1985 году, во времена «железного занавеса». Джери становится студентом престижного колледжа. Он представляет себе беззаботную жизнь, новые знакомства и шумные вечеринки. Однако все разворачивается по иному сценарию. Парень становится членом радикальной группировки, возглавляемой харизматичным Савой. Но у Джери есть тайна. Он - осведомитель тоталитарного государства. Чтобы помочь брату, парень вынужден следить за своими новыми друзьями. Жизнь Гери меняется навсегда. Каждый день ему приходится решать, на чьей стороне быть. Вскоре Сава понимает, что в их ряды проник шпион.

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Список серий 1-го сезона сериала «Информатор» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
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