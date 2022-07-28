В 1 сезоне сериала «Курорт» счастливые молодые супруги Эмма и Ноа отмечают свой первый совместный юбилей. Они покупают путевку на самый романтический курорт Мексики – побережье «Ривьера Майя». Путешествие обещает стать незабываемым приключением, но пара даже не подозревает, что оно превратится в детективный триллер. Гуляя в джунглях недалеко от отеля, Эмма случайно находит чей-то потерянный мобильный телефон. Когда ей удается зарядить и включить его, девушку шокируют найденные в памяти телефона сообщения. Эмма и Ноа начинают расследование и выясняют, что полтора десятка лет назад в отеле пропали люди.