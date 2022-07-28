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The Resort 2022, season 1

The Resort season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Resort Seasons Season 1
The Resort
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"The Resort" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Курорт» счастливые молодые супруги Эмма и Ноа отмечают свой первый совместный юбилей. Они покупают путевку на самый романтический курорт Мексики – побережье «Ривьера Майя». Путешествие обещает стать незабываемым приключением, но пара даже не подозревает, что оно превратится в детективный триллер. Гуляя в джунглях недалеко от отеля, Эмма случайно находит чей-то потерянный мобильный телефон. Когда ей удается зарядить и включить его, девушку шокируют найденные в памяти телефона сообщения. Эмма и Ноа начинают расследование и выясняют, что полтора десятка лет назад в отеле пропали люди.

Series rating

7.2
Rate 14 votes
7.3 IMDb

The Resort List of episodes

TV series release schedule
Season 1
The Disappointment of Time
Season 1 Episode 1
28 July 2022
A Noxious Toothworm
Season 1 Episode 2
28 July 2022
Tempus Exhaurire
Season 1 Episode 3
28 July 2022
A History of Forgetting
Season 1 Episode 4
4 August 2022
El Espejo
Season 1 Episode 5
11 August 2022
Hünch fò Llub Sēēth
Season 1 Episode 6
18 August 2022
La Pubertad del Matrimonio
Season 1 Episode 7
25 August 2022
The Disillusionment of Time
Season 1 Episode 8
1 September 2022
TV series release schedule
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