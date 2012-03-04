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Bez prava na oshibku season 1 watch online

Bez prava na oshibku season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bez prava na oshibku Seasons Season 1
Без права на ошибку 16+
Title Сезон 1
Season premiere 4 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 52 minutes
"Bez prava na oshibku" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без права на ошибку» действие происходит в 1944 году. До окончания Великой Отечественной войны осталось несколько месяцев. Немцы столкнулись с суровой русской зимой и понесли значительные потери. Однако до победы советской армии еще далеко. Войскам СССР предстоит отбить Город у вражеской армии, но он отлично укреплен. Известно, что объект заминирован. Чтобы фашисты не взорвали его при попытке штурма, атаку нужно подготовить тщательно. Командование решает задействовать группу разведчиков, но все члены погибают. В живых остался только один солдат, которому и предстоит донести секретные данные.

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"Bez prava na oshibku" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
4 March 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
4 March 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 March 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
4 March 2012
TV series release schedule
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