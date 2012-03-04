В 1 сезоне сериала «Без права на ошибку» действие происходит в 1944 году. До окончания Великой Отечественной войны осталось несколько месяцев. Немцы столкнулись с суровой русской зимой и понесли значительные потери. Однако до победы советской армии еще далеко. Войскам СССР предстоит отбить Город у вражеской армии, но он отлично укреплен. Известно, что объект заминирован. Чтобы фашисты не взорвали его при попытке штурма, атаку нужно подготовить тщательно. Командование решает задействовать группу разведчиков, но все члены погибают. В живых остался только один солдат, которому и предстоит донести секретные данные.