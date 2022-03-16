В 1 сезоне сериала «Хочу тебе верить» после неудавшегося брака Александра самостоятельно растит сына и занимается собственным бизнесом. Героиня открыла агентство по оказанию помощи женщинам, которые пострадали от неверности мужей. Благодаря Саше, они могут вывести супругов на чистую воду и отсудить у них половину состояния при разводе. Однажды в агентство обращается Алена, безработная жена предпринимателя Синицкого. Саша без труда доказывает неверность бизнесмена и помогает Алене получить часть имущества. Но спустя некоторое время Александра узнает, что ее клиентка сама подставила своего мужа, обратившись к услугам проститутки.