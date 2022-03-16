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Hochu tebe verit 2022, season 1

Hochu tebe verit season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hochu tebe verit Seasons Season 1
Хочу тебе верить 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Hochu tebe verit" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Хочу тебе верить» после неудавшегося брака Александра самостоятельно растит сына и занимается собственным бизнесом. Героиня открыла агентство по оказанию помощи женщинам, которые пострадали от неверности мужей. Благодаря Саше, они могут вывести супругов на чистую воду и отсудить у них половину состояния при разводе. Однажды в агентство обращается Алена, безработная жена предпринимателя Синицкого. Саша без труда доказывает неверность бизнесмена и помогает Алене получить часть имущества. Но спустя некоторое время Александра узнает, что ее клиентка сама подставила своего мужа, обратившись к услугам проститутки.

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"Hochu tebe verit" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
16 March 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
16 March 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 March 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 March 2022
TV series release schedule
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