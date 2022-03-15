В 1 сезоне сериала «Восстание феникса» в центре событий оказывается голливудская кинозвезда Эван Рэйчел Вуд. Она шокировала общественность историей своих отношений с культовым исполнителем Мэрилином Мэнсоном. Будучи в браке с музыкантом, актриса подверглась домашнему насилию. После того, что произошло с ней, она развернула активную социальную деятельность и добилась того, чтобы в США был принят закон Феникса, который продлевает срок давности по делам о сексуальном насилии на два года. Эван Рэйчел Вуд рассказала о своем тяжелом опыте, чтобы обратить внимание людей на проблему, с которой сталкивалось множество женщин.