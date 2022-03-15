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Phoenix Rising 2022, season 1

Phoenix Rising season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Phoenix Rising Seasons Season 1
Phoenix Rising 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 2
Runtime 0 minute
"Phoenix Rising" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Восстание феникса» в центре событий оказывается голливудская кинозвезда Эван Рэйчел Вуд. Она шокировала общественность историей своих отношений с культовым исполнителем Мэрилином Мэнсоном. Будучи в браке с музыкантом, актриса подверглась домашнему насилию. После того, что произошло с ней, она развернула активную социальную деятельность и добилась того, чтобы в США был принят закон Феникса, который продлевает срок давности по делам о сексуальном насилии на два года. Эван Рэйчел Вуд рассказала о своем тяжелом опыте, чтобы обратить внимание людей на проблему, с которой сталкивалось множество женщин.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.2 IMDb

Phoenix Rising List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Phoenix Rising: Don't Fall
Season 1 Episode 1
15 March 2022
Phoenix Rising: Stand Up
Season 1 Episode 2
16 March 2022
TV series release schedule
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