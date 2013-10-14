Menu
Zemskiy doktor. Vozvraschenie 2013, season 1

Земский доктор. Возвращение 12+
Title Сезон 1
Season premiere 14 October 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Zemskiy doktor. Vozvraschenie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Возвращение» главная героиня Ольга Самойлова, наконец, выходит замуж за Петра. Она ждет появления на свет своего третьего ребенка. Старшие дочери Катя и Мила во всем поддерживают маму. Однако родных и друзей беспокоит, что Оля слишком много времени проводит на работе и продолжает делать серьезные операции, несмотря на свою беременность. Когда Петр уезжает по рабочим делам в столицу, женщине становится плохо. В итоге она оказывается в больнице, но уже не в качестве врача, а в непривычной ей роли пациентки. Однако это лишь начало новых жизненных потрясений.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Zemskiy doktor. Vozvraschenie" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 October 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 October 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 October 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
14 October 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
14 October 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
14 October 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
14 October 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
14 October 2013
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 October 2013
Серия 10
Season 1 Episode 10
14 October 2013
Серия 11
Season 1 Episode 11
14 October 2013
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 October 2013
Серия 13
Season 1 Episode 13
14 October 2013
Серия 14
Season 1 Episode 14
14 October 2013
Серия 15
Season 1 Episode 15
14 October 2013
Серия 16
Season 1 Episode 16
14 October 2013
Серия 17
Season 1 Episode 17
14 October 2013
Серия 18
Season 1 Episode 18
14 October 2013
Серия 19
Season 1 Episode 19
14 October 2013
Серия 20
Season 1 Episode 20
14 October 2013
