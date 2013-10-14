В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Возвращение» главная героиня Ольга Самойлова, наконец, выходит замуж за Петра. Она ждет появления на свет своего третьего ребенка. Старшие дочери Катя и Мила во всем поддерживают маму. Однако родных и друзей беспокоит, что Оля слишком много времени проводит на работе и продолжает делать серьезные операции, несмотря на свою беременность. Когда Петр уезжает по рабочим делам в столицу, женщине становится плохо. В итоге она оказывается в больнице, но уже не в качестве врача, а в непривычной ей роли пациентки. Однако это лишь начало новых жизненных потрясений.